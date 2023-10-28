توفيق عامر يكشف دور مبادرة ابدأ لتقنين أوضاع المخالفين ودعم الاستثمار

كشف توفيق عامر، عضو مجلس إدارة منظمة الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الرئيس السيسي طلب خلال الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بأن يكون هناك اختلاف في الصناعة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تقدم في المجال الصناعي حاليا ولكن الرئيس يريد ألا يكون هناك تماثل وذلك من أجل تحقيق التكامل والوصول لهدف الـ 100 مليار دولار.



وأضاف توفيق عامر، عضو مجلس إدارة منظمة الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مبادرة ابدأ أطلقها الرئيس السيسي لدعم الصناعة الوطنية وتعميقها وذلك لتقليل الفجوة الاستيرادية.



وأشار إلى أن مبادرة ابدأ توفر إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات وتقنين أوضاع المخالفين خلال السنوات السابقة إلى جانب دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات.

إنشاء 17 مجمع صناعي



واستطرد توفيق عامر، عضو مجلس إدارة منظمة الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم إنشاء 17 مجمع صناعي في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية وباتت متنوعة .



واختتم أن دخول مصر مجموعة بريكس يساعد على التبادل والتعاون التجاري مع الدول الأعضاء وبالتالي تقليل الاعتماد على الدولار.

