حركة فتح: مصر السند العظيم للقضية الفلسطينية.. فيديو

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، إن الشعب الفلسطيني يواجه المجزرة الأبشع في هذا التاريخ.

وأضاف عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هناك دماء طاهرة تسفك على مرأى ومسمع العالم في قطاع غزة وفي قرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية".

أشار عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة التحرير الفلسطينية "فتح"،: "لابد أن نتوحد لمواجهة هذا العدوان الغاشم، وهذه هي الفرصة الحقيقة للتوحد، اليوم المطلوب أن من هذه المعركة بنتائج إيجابية بعيدة عن أي أجندات خارجية"، موضحا: "المعركة على الشعب الفلسطيني هدفها إنهاء القضية الفلسطينية".

أوضح عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة التحرير الفلسطينية "فتح"،: "مصر هي السند العظيم للقضية الفلسطينية"، مشيرا: "ندرك أن وحدتنا الوطنية والسياسية والنضالية والقتالية وكل ما يمكن أن نقوم به يحتاج إلى وحدة".



