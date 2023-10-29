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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شوربة السبانخ بالكريمة

طريقة عمل شوربة السبانخ
طريقة عمل شوربة السبانخ بالكريمة

يقدم الشيف محمود العمدة، طرقا مبتكرة وجديدة لعمل أنواع من الحساء، وخاصة مع دخول فصل الشتاء، لذلك يقدم اليوم طريقة عمل شوربة السبانخ بالكريمة، بمذاق مختلف، مع القيمة الغذائية العالية لتناول السبانخ.

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مقادير عمل شوربة السبانخ بالكريمة 

1 حبة بصل كبيرة (مقطعة ناعماً)
- 2 فص ثوم (مفروم)
- 2 ملعقة كبيرة زبدة
- 1 كلج أوراق سبانخ (مقطعة ناعماً)
- 2 مكعب مرقة الدجاج
- 2 كوب مسحوق حليب جوز الهند
- 1 علبة قشطة
- فلفل أبيض (حسب الرغبة)
- مكعبات خبز محمص

طريقة عمل شوربة السبانخ بالكريمة

يقلى البصل والثوم في الزبدة حتى تصبح ذهبية اللون.
يضاف السبانخ ويطهى حتى يذبل.
يضاف مكعبا مرقة الدجاج وتخلط جميعها جيداً مع السبانخ المطهو وخليط البصل.
يضاف حليب جوز الهند ويخلط جيداً ويترك على نار متوسطة لمدة 5 - 10 دقائق.
ترفع الشوربة عن النار وتخلط جيداً بواسطة خلاط كهربائي حتى تصبح متجانسة.
يعاد وضع الشوربة على النار المتوسطة مع التحريك حتى تغلي، ثم تضاف القشطة مع التحريك. ثم يضاف الفلفل الأبيض حسب الرغبة.
يرفع عن النار ويزين بفتات الخبز، يقدم الطعام ساخناً.

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