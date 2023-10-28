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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تعد بإطلاق سراح 8 أسري من الروس الإسرائيليين

صدى البلد

قالت حماس إنها تحاول تحديد مكان ثمانية مواطنين روسيين إسرائيليين من بين حوالي 230 رهينة تم أسرهم خلال هجمات 7 أكتوبر ضد إسرائيل.

 

ووفقا لتقارير من وكالة فرانس برس، قال موسى أبو مرزوق، ممثل حماس، نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء: تلقينا من الجانب الروسي، عبر وزارة الخارجية، قائمة بأسماء المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة. 

 

وأضاف: نحن نبحث عن هؤلاء الأشخاص، وأن الأمر صعب لكننا نبحث عنهم. وقال: عندما نجدهم سنطلق سراحهم، ونحن مهتمون للغاية بهذه القائمة وسنتعامل معها بعناية لأننا نعتبر روسيا صديقًا مقربًا. 

 

قال أبو مرزوق، الذي وصل إلى روسيا يوم الخميس لإجراء محادثات بشأن الرهائن: بالنسبة للمواطنين المسالمين الذين تم خطفهم والموجودين الآن في غزة، فإننا نعاملهم كضيوف. وقال: سنطلق سراحهم بمجرد أن تتوافر الظروف، في إشارة إلى الروس الإسرائيليين.

 

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن حماس تسلمت قائمة تضم ثمانية أسماء.

 

ونقلت تاس عن بوجدانوف قوله: لقد وعدوا بالرد والمساعدة والعثور عليهم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الروس. 

 

قال مرزوق لوسائل إعلام روسية إنه لم يتم إحراز تقدم في المحادثات الدولية لتحرير الرهائن. ونقل عنه قوله: جاء إلينا العشرات من المسؤولين الغربيين والإقليميين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.  وأضاف أن المدنيين تم أخذهم "نتيجة للفوضى". 

روسيين إسرائيليين احتجاز رهائن إسرائيل حماس موسى أبو مرزوق

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