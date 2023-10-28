سمير فرج: المسيرتان في حادثي طابا ونويبع لم يدخلا المجال الجوي المصري

حذر اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، من الانسياق وراء الشائعات التي تمس الأمن القومي، بعد حادث طابا ونويبع، مؤكدًا أن بيان المتحدث العسكري كان واضح وصريح، وفي حالة ثبوت أي طائرة موجهة لمصر سيكون الرد سريعا مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية لا تخضع لأي ضغوطات من أحد .

وقال سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المسيرتان اللتان سقطتا لم يدخلا المجال الجوي المصري، كما أن انتشار القوات الجوية وتنفيذ طلعات تسمى الردع الإيجابي بعد سقوط المسيرتان رسالة قوية.

وأضاف، مساء اليوم السبت، أن القوات المسلحة جاهزة لتأمين كل الاتجاهات الاستراتيجية، كما أن القوات المسلحة لا تخضع لأي ضغوطات من أحد.

وتابع: جميع القوى العسكرية الكبرى في العالم عادة ما تحدث لديها عمليات مشابه مثل التي وقعت في مصر أمس الجمعة، ولكن لابد تدبير العقل في مثل هذه الأمور.

وأوضح سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه يجب علينا عدم الاندفاع وراء الاحداث الجارية إلى اتخاذ قرارات لا نريدها.