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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المكسيك.. مصرع 39 شخصًا وفقدان 10 آخرين بسبب إعصار أوتيس

إعصار
إعصار

أعلنت السلطات في المكسيك، اليوم السبت، عن فقدان 10 أشخاص جراء إعصار أوتيس الذي يضرب البلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ارتفع عدد قتلى الإعصار أوتيس، إلى 39 شخصًا، وفقا لأحدث الأرقام الحكومية يوم السبت.

وقالت وزيرة الأمن روزا إيسيلا رودريجيز إن 10 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين حاليًا.

وضرب إعصار أوتيس وهو عاصفة من الفئة الخامسة، منتجع أكابولكو المكسيكي المطل على المحيط الهادئ في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما تسبب في دمار هائل.

وبلغت سرعة الرياح 266 كيلومترًا في الساعة في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مما أدى إلى غمر المدينة واقتلاع أسطح المنازل والمتاجر والفنادق وإغراق المركبات وقطع الاتصالات وكذلك الطرق البرية والجوية.

واشتكى العديد من الناس من أن المساعدات الحكومية لأكابولكو لم تكن كافية، وأعرب بعض المسؤولين سراً عن قلقهم من احتمال ارتفاع عدد القتلى.

إعصار أوتيس المكسيك أوتيس الإعصار أوتيس منتجع أكابولكو المكسيكي المحيط الهادئ

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