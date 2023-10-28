برلماني: ليس من المعقول استبعاد سيدة من التدريس بسبب حملها

أكد النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب، أن الدولة لديها خطة لـ تعيين 150 ألف معلم على مدار الـ 5 سنوات المقبلة، بواقع 30 ألف في العام.



وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن استبعاد 14 ألف معلم، بعد خوض مسابقة 30 ألف معلم، موضحًا أن الاستبعاد بها أشياء غريبة وغامضة.



ولفت إلى أن المسابقة كانت مبنية على الشفافية وتم اختيار الـ 30 ألفا، ولكن بعد ذلك تم استبعاد 14 ألفا، وأنه تم استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد.



وأشار إلى أن هناك 5000 معلم تم استبعادهم بعد كشف الهيئة دون معرفة السبب، وأن هناك بعض من تم اختيارهم في البداية تركوا عملهم من أجل التدريس، ولكن بعد ذلك تم استبعادهم.



وتابع عضو مجلس النواب، قائلا:" ليس من المعقول أن يتم استبعاد سيدة من التدريس بسبب حملها، أو استبعاد معلم لزيادة وزنه".



وكشف أن هناك حالة غضب بين من تم استبعادهم، وأن الوزارة لم تفتح التظلمات لهم، ولكن فقط سمحت بعمل استفسار عن سبب الاستبعاد.

