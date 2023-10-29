برئاسة السجيني.. محلية النواب تناقش طلبي إحاطة ضد محافظة القاهرة| اليوم

تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأحد، مناقشة موضوعي طلبي إحاطة مقدمان من النائبة جيهان البيومي.

ويأتي الطلب الاول المقدم من البيومي بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بإصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مدرستي أبو السعود والفسطاط بمنطقة مصر القديمة حتى الآن، على الرغم من قيام هيئة الأبنية التعليمية بإجراء المعاينة للمدرستين، وأسفرت عن ضرورة قيام الهيئة بهدم وإعادة بناء المدرستين من جديد.

ويأتي الطلب الثاني، بشأن عدم تخصيص قطعة أرض لمدرسة (IBS) حتى الآن، رغم قيام مسئولي محافظة القاهرة وهيئة الأبنية التعليمية بإجراء المعاينة اللازمة لذلك.