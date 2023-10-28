عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام زكي: موقف الاتحاد الأوروبي متباين في العدوان على غزة

حسام زكي
حسام زكي

اكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن أمريكا اتخذت موقفا مماثلا لما عليه الآن خلال حرب يونيو 2006، وحينها رفضت قرار منع الحرب لمنح تل أبيب الفرصة لتحقيق مكاسب على حزب الله في لبنان.

واضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي موقفه غير متماثل فيما يتعلق بالعدوان على غزة

وأشار زكي، إن هناك 6 دول من أصل 24 دولة في الاتحاد الأوروبي صوتت لصالح قرار وقف الحرب في غزة، وهناك 4 دول امتنعت.

وأردف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الغرب سقط أخلاقيًا بالنسبة له، بعد تجاهله حقوق الإنسان في قطاع غزة، موضحا أنه لا يحترم معايير حقوق الإنسان ولكن يستخدمها سياسيًا.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن انتقال لاعب إلى صفوف الأهلي رسميًّا

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

تفاصيل تعرض طريق سفاجا - قنا لـ سيول .. وغلق 45 كيلو متر

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

في انتظار الإشارة.. هذا أحد الخيارات لسكان غزة للتواصل مع العالم

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

ترشيحاتنا

الجامعة العربية: أمريكا تتحدث دائما عن حل الدولتين وأفعالها لا تتواءم مع كلامها

دعاء خسوف القمر.. رددوا أفضل الأدعية لنصرة فلسطين على الصهاينة

يوفنتوس يفوز على هيلاس فيرونا ويتصدر الدوري الإيطالي

انسحاب مايك بنس من سباق الرئاسة الأمريكية 2024

حد يجاوبني.. تعليق طريف من عمرو أديب على قطع الكهرباء

إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة .. اِعرف أهداف قانون الرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

ذكرى طه حسين.. اتهموه بالتحيز للص.هيونية ما القصة؟

أفضل نظام غذائي لعلاج انتفاخ البطن.. إليك المسموح والممنوع

بعد واقعة البصق| قرار مفاجئ من المصري ضد مروان حمدي.. تعرف عليه

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ