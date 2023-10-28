الإصلاح والنهضة: كلمات الرئيس أكدت ثوابت مصر في التعامل مع القضية الفلسطينية

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في افتتاح المعرض والملتقى الدولي للصناعة اتسمت بالشفافية والوضوح وكانت بمثابة رسالة طمأنينة لجموع الشعب المصري حول الوضع في المنطقة.

وأضاف عبد العزيز بأن كلمة الرئيس اليوم اتسمت بالثقة والمكاشفة كعادته دائمًا مع شعبه وأن تلك الشفافية هي ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة وهي مصدر رئيسي للثقة التي نجح الرئيس في بنائها مع شعبه.

وأشار هشام إلى أن الرئيس كرر على ما أكد عليه في أكثر من مناسبة من ثوابت الدولة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية سواء في حل الدولتين وإقرار السلام في الإقليم أو برفض التهجير وتصفية القضية.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن نهج الدولة المصرية لابد وأن يكون مصدر فخر لكل مصري أصيل يحب وطنه وينتمي لهذه الأمة العربية، فما تقدمه الدولة المصرية من دعم لتلك القضية هو دعم لا محدود منذ النكبة في 48 إلى يومنا هذا، وأن تضحيات الدولة المصرية لا يمكن لأحد كائن من كان أن يزايد عليها أو ينتقص منها، داعيًا جموع الشعب المصري، والنخب والقوى السياسية إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية في ذلك الظرف الحرج من تاريخ مصر والمنطقة والعالم بأسره.