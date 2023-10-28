عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تستهدف مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت في غزة| شاهد

حماس تستهدف مدرعة
حماس تستهدف مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت في غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق حي الشجاعية بقطاع غزة.

وأظهر الفيديو، مشهد استهداف مدرة النمر الإسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية.

وفي الوقت الذي تتواجد فيه القوات البرية الإسرائيلية الآن رسمياً على الأرض في قطاع غزة في عمليات موسعة، فإن صواريخ المقاومة الفلسطينية ما زالت تضرب تل آبيب الكبرى وما حولها.

ووفقا لما نشرته عدد من وسائل الإعلام المتفرقة، تمكنت صواريخ المقاومة من ضرب عمق تل آبيب وتحديدا، كريات أونو، جنوب إسرائيل، وتظهر صور نشرتها المنافذ الإعلامية الأضرار الناجمة عن الهجوم الصاروخي.

وتم إطلاق الصاروخ من اتجاه غزة، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أحد قد أصيب في الهجوم أم لا. 

حماس مدرعة إسرائيلية صاروخ كورنيت غزة كتائب عز الدين القسام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن انتقال لاعب إلى صفوف الأهلي رسميًّا

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

تفاصيل تعرض طريق سفاجا - قنا لـ سيول .. وغلق 45 كيلو متر

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

في انتظار الإشارة.. هذا أحد الخيارات لسكان غزة للتواصل مع العالم

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات الفلسطيني: مصر استجابات فورا لطلبات عودة الاتصالات إلى غزة

الجامعة العربية: أمريكا تتحدث دائما عن حل الدولتين وأفعالها لا تتواءم مع كلامها

دعاء خسوف القمر.. رددوا أفضل الأدعية لنصرة فلسطين على الصهاينة

يوفنتوس يفوز على هيلاس فيرونا ويتصدر الدوري الإيطالي

انسحاب مايك بنس من سباق الرئاسة الأمريكية 2024

حد يجاوبني.. تعليق طريف من عمرو أديب على قطع الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

ذكرى طه حسين.. اتهموه بالتحيز للص.هيونية ما القصة؟

أفضل نظام غذائي لعلاج انتفاخ البطن.. إليك المسموح والممنوع

بعد واقعة البصق| قرار مفاجئ من المصري ضد مروان حمدي.. تعرف عليه

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ