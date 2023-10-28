حماس تستهدف مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت في غزة| شاهد

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق حي الشجاعية بقطاع غزة.

وأظهر الفيديو، مشهد استهداف مدرة النمر الإسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية.

وفي الوقت الذي تتواجد فيه القوات البرية الإسرائيلية الآن رسمياً على الأرض في قطاع غزة في عمليات موسعة، فإن صواريخ المقاومة الفلسطينية ما زالت تضرب تل آبيب الكبرى وما حولها.

ووفقا لما نشرته عدد من وسائل الإعلام المتفرقة، تمكنت صواريخ المقاومة من ضرب عمق تل آبيب وتحديدا، كريات أونو، جنوب إسرائيل، وتظهر صور نشرتها المنافذ الإعلامية الأضرار الناجمة عن الهجوم الصاروخي.

وتم إطلاق الصاروخ من اتجاه غزة، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أحد قد أصيب في الهجوم أم لا.