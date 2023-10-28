الجامعة العربية: أمريكا تتحدث دائما عن حل الدولتين وأفعالها لا تتواءم مع كلامها

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تفاصيل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإعادة إحياء التحالف الدولي الذي حارب داعش من أجل مواجهة حماس، قائلا: هذا الكلام مرفوض.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجهد الذي بذله الاحتلال منذ 7 أكتوبر، يصب في اتجاه تحويل القضية الفلسطينية عن مسارها الأخلاقي.

وقال إن القضية الفلسطينية لو فقدت البوصلة الأخلاقية؛ تتحول إلى تفريعة في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتي تكافح داعش وغيرها من التنظيمات.

وأكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن أمريكا تتحدث دائما عن حل الدولتين ولكن أفعالها لا تتواءم مع كلامها، موضحا أن أوروبا أكثر مرونة في هذا الاتجاه، ولكن تأثيرها ليس بقدر تأثير واشنطن.

ولفت إلى أن الغرب لا يريد دفع الأمور إلى حد تلاشي حل الدولتين، موضحا أن رؤية أمريكا في إرسال حاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط؛ لمنع اتساع رقعة الحرب.

وقال إن هدف تواجد الأسطول الأمريكي في المنطقة من وجهة نظر واشنطن؛ هو ردع أطراف أخرى عن الدخول للحرب واتساع رقعتها، وهو ما حذر منه الرئيس السيسي اليوم.

وشدد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.