كاتب صحفي: السادات طلب إعداد خطة لاقتحام القناة بعد 3 أيام من توليه

قال عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر، إن السادات طلب إعداد خطة هجومية لاقتحام القناة بعد 3 أيام من توليه الحكم.

وأكد عبده مباشر في حواره في برنامج “الشاهد” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”: "الرئيس الراحل محمد أنور السادات تولى السلطة يومي 16 و19 أكتوبر ورأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكل قائد عرض موقفه من ناحية الإمكانيات والاستعداد للحرب".

وأضاف :"الرئيس السادات كان يريد أن يعلم كل شيء بعد 3 أيام فقط من توليه الحكم، وقال لهم بطلب منكم وضع خطة هجومية لاقتحام القناة والاستيلاء على خط بارليف ونحرر ولو 10 سم من شرق القناة وبعدها تبدأ السياسة".

وأشار إلى أن هذه أول مرة يُقال فيها خطة هجومية وذلك بعد 3 أيام من توليه، متابعًا: "معنى ذلك إنه جاي مرتب دماغه هيعمل إيه، هذه الفكرة لا تأتي خلال 3 أيام وتكشف أنه أمعن التفكير والدراسة والتحليل وتوصل إلى قرار وجاء لوضع القرار موضع التنفيذ فطلب من القادة وضع خطة هجومية".

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