السفير حسام زكي: حديث إسرائيل عن القضاء على حماس «كلام فارغ»

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، هو جريمة ومخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف/ خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الدولي به شق، اسمه القانوني الدولي الإنساني، ويضم 4 اتفاقيات، اسمها اتفاقيات جنيف الأربعة، وتم اعتمادها بعد الحرب العالمية الثانية؛ كي تكون معيارا إنسانيا لأي حرب تندلع بعد ذلك.

وأكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن موقف مصر صلب بشأن رفض التهجير القسري للفلسطينيين، موضحا أن الفلسطينيين فهموا الدرس منذ 1948، ولذا هم متمسكون بأرضهم، ولن يتخلوا عنها أو يرحلوا إلى غيرها.

وأشار إلى أنه وفقا لاتفاقيات جنيف؛ لا يحق للدولة المحتلة أن تأتي بسكانها وتجعلهم يقيمون في الدولة التي تحتلها، فهذا هو الاستيطان، وكذلك لا يحق للمحتل نقل السكان في الدولة الواقعة تحت الاحتلال، أو طردهم خارج حدود بلدهم، وهذا معناه التهجير القسري.

واستطرد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن وضع الاحتلال الإسرائيلي كان مزريا يوم 7 أكتوبر، وما حدث كان هزيمة وانكسارا بالنسبة له.

وأردف أن الكل مؤمن بأنه سيأتي يوم ويكون هناك حل سياسي للقضية الفلسطينية، والإسرائيلي لا يريد هذا، وبعض الدول لا تريد إغضابه أو تدوس له على طرف، ولكنها متضررة من هذا الأمر.

وفي رده على كلام إسرائيل بزعمها أنها ستقضي على حماس وتقتلعها، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن هذا “كلام فارغ” لا يرقى لمستوى المسئولية والحدث، وإلا كانت قد فعلت هذا الأمر منذ سنوات.