عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير حسام زكي: حديث إسرائيل عن القضاء على حماس «كلام فارغ»

حماس
حماس

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، هو جريمة ومخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف/ خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الدولي به شق، اسمه القانوني الدولي الإنساني، ويضم 4 اتفاقيات، اسمها اتفاقيات جنيف الأربعة، وتم اعتمادها بعد الحرب العالمية الثانية؛ كي تكون معيارا إنسانيا لأي حرب تندلع بعد ذلك.

وأكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن موقف مصر صلب بشأن رفض التهجير القسري للفلسطينيين، موضحا أن الفلسطينيين فهموا الدرس منذ 1948، ولذا هم متمسكون بأرضهم، ولن يتخلوا عنها أو يرحلوا إلى غيرها.

وأشار إلى أنه وفقا لاتفاقيات جنيف؛ لا يحق للدولة المحتلة أن تأتي بسكانها وتجعلهم يقيمون في الدولة التي تحتلها، فهذا هو الاستيطان، وكذلك لا يحق للمحتل نقل السكان في الدولة الواقعة تحت الاحتلال، أو طردهم خارج حدود بلدهم، وهذا معناه التهجير القسري.

واستطرد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن وضع الاحتلال الإسرائيلي كان مزريا يوم 7 أكتوبر، وما حدث كان هزيمة وانكسارا بالنسبة له.

وأردف أن الكل مؤمن بأنه سيأتي يوم ويكون هناك حل سياسي للقضية الفلسطينية، والإسرائيلي لا يريد هذا، وبعض الدول لا تريد إغضابه أو تدوس له على طرف، ولكنها متضررة من هذا الأمر.

وفي رده على كلام إسرائيل بزعمها أنها ستقضي على حماس وتقتلعها، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن هذا “كلام فارغ” لا يرقى لمستوى المسئولية والحدث، وإلا كانت قد فعلت هذا الأمر منذ سنوات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

بعد سيول الأمس وحادث طريق الإسكندرية|الأرصاد تحذر بشدة من هذه الظاهرة اليوم

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

ظهرت بملامح مختلفة.. حقيقة صورة ياسمين عز المثيرة للجدل عبر السوشيال ميديا

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

موعد ظهور سيدنا عيسي ومكانه.. وهل سيحرر القدس؟ معلومات لا يعلمها كثير

ترشيحاتنا

الطقس اليوم.. سحب رعدية ورمال مثيرة للأتربة على بعض المناطق

الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافًا في جنوب لبنان مقابل مدينة نهاريا

انطلاق دورة إعداد المتدربين TOT بمركز سقارة اليوم

الكون يسبح.. 10 أحاديث نبوية في فضل الذكر

بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

السفير حسام زكي: حديث إسرائيل عن القضاء على حماس «كلام فارغ»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال| مرض خطير يدمر الخصوبة إذا لم يتم علاجه بسرعة.. اكتشف أعراضه

الأهلي وصن داونز| مفاجآت في التشكيل.. ونجم الفريق ينافس على الأفضل من مقاعد الاحتياطي

زي المحلات .. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ