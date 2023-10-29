هيثم شعبان: معجب للغاية بطريقة أوسوريو.. وأطالب جماهير الزمالك بالصبر عليه

أكد هيثم شعبان، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه من أشد المعجبين بالكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك.



وقال شعبان في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “الريمونتادا”، المذاع عبر فضائية “المحور”: " أنا من أشد المعجبين بخوان أوسوريو لأن طريقة لعبه تتناسب مع طبيعة لعب الزمالك التي تهتم بالفنيات والكرة الجميلة".



وتابع: " تخيل لو كان أوسوريو متواجد في الزمالك منذ 3 سنوات أثناء وجود فرجاني ساسي ومصطفى محمد وطارق حامد وأشرف بنشرقي، وضع الفريق والمدرب كان سيختلف بشكل كبير".



وأتم: "أوسوريو يلعب بأسلوب من أساليب كرة القدم الحديثة، وهو ما لا يتناسب مع جودة اللاعبين في الزمالك حاليا، لذلك يحتاج إلى الوقت من أجل تطبيق أفكاره بنجاح وأعد جماهير الزمالك بهذا الأمر".