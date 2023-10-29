عماد الدين حسين: الرئيس السيسي طمأن للمصريين بشأن الأوضاع في المنطقة.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن وجه الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمصريين خلال فعاليات افتتاح المتلقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية بشأن الأوضاع التي تعيشها المنطقة.

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الرئيس السيسي كان يريد طمأنة المصريين وقال إنه يتابع ما يكتب على وسائل التواصل وأشعر بقلقكم ولكن أقول لكم أهدوا ولا تقلقوا".

وأشار الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني،: "إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين إلى سيناء"، لافتا: "الرئيس السيسي حذر أكثر من مرة من فكرة اتساع الصراع في المنطقة".