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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر مصطفى يكشف حقيقة رحيله من إنبي والالتحاق بالبنك الأهلي

تامر مصطفي
تامر مصطفي

أعرب تامر مصطفى ، المدير الفني لنادي إنبي ، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الزمالك بالمباراة التي جرت أمس الجمعة بالدوري المصري.

وقال تامر مصطفى، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" سعيد جدا بالفوز، كنا موفقين للغاية أمام الزمالك وقدمنا مباراة رائعة، وأظهر رد فعل مميز أمام الزمالك في الشوط الثاني ".

وتابع :" حاولنا فرض حالة من بطء الإيقاع على الزمالك وقت فقد الكرة ، خاصة وأن منافسنا يعاني في مسألة التحولات الدفاعية مع أوسوريو ".

وأكمل:" لدي قناعة بأوسوريو وهو مدرب محترم لديه أفكار مختلفة ، ومباراة سموحة جعلت أوسوريو يشرك نفس مجموعة اللاعبين ضد إنبي ".

وواصل:" أوسوريو يرغب في تطبيق فكر معين بشكل لعب محدد لكن الواقعية مطلوبة في كرة القدم ، وأوجه التحية لجمهور الزمالك على الملحمة التي قدمها في مواجهة إنبي".

وأتم قائلا : " لم يحدث أي اتصالات مع البنك الأهلي وأركز مع إنبي في الوقت الحالي ، ومسألة الرحيل في وسط الموسم صعبة جدا لكن البنك الأهلي نادي كبير".

 

تامر مصطفى الزمالك انبي

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