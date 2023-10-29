باحث بمعهد كارتر للسلام: محاولة مصرية لإقناع الأطراف بوقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور عمرو صلاح، الباحث بمعهد كارتر للسلام بجامعة جورج ماسون بولاية فرجينيا، إن هناك محاولة من مصر على الصعيد الدبلوماسي لإقناع كل الأطراف بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف عمرو صلاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الجميع يعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال هذه الفترة".

وأشار إلى أنه يجب النظر إلى المدى البعيد لما بعد وقف إطلاق النار، ولابد من التفكير فيما هو قادم بشأن القضية الفلسطينية، موضحا أن مبادرة مصر لوقف إطلاق النار متوازنة وتلقى قبولا أوروبيا.