الصحة: لم يتم التعرف على بعض ضحايا حادث الطريق الصحراوي

أعرب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن خالص العزاء لأهالي ضحايا حادث الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية.

وأفاد الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي ام سي"، الذي يُبث عبر فضائية "دي ام سي ، بأن عدد المصابين ارتفع إلى 64، والوفيات وصلت إلى 34 حالة.

وأضاف: "مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون استقبل 51 مصابًا، خرج منهم 29 بعد تحسن حالتهم، وبقي 11 تحت المتابعة والعلاج. كان هناك 11 حالة قررت الخروج بناءً على طلبهم وتحت مسؤوليتهم".

وأوضح أن "مستشفى غرب النوبارية استقبل 7 مصابين، وخرج 4 منهم بعد تحسن حالتهم، ولا يزال هناك اثنان يتلقون العلاج والملاحظة. تم خروج مصاب واحد بناءً على طلبه".

وأشار إلى أنه "بالأسف، كان هناك جثث متفحمة لم يتم التعرف عليها حتى الآن بسبب النيران التي أثرت على الضحايا".