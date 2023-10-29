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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أستاذ النقد: مشروع استعادة طه حسين بهيئة الكتاب إضاءة لطريق نمضي فيه

استعادة طه حسين
استعادة طه حسين

أعرب الدكتور سامي سليمان، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث في كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن سعادته بالمشاركة في مشروع استعادة طه حسين بالهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.


وقال: «لعلي نلتُ شرفا عريقا بأن أسهم في مشروع "استعادة طه حسين" الذي تنفذه الهيئة المصرية العامة للكتاب بقيادة د. أحمد بهي؛ حيث كتبتُ تصديرا عاما لمجموعة من كتب طه حسين في عدد من مجالات الثقافة، كما وضعتُ "كلمة الغلاف" لكل منها».

وأضاف: «لقد حلمتُ طوال عمري أن أكون واحدا من تلامذة طه حسين، وأن أعبر له عن محبتي الغامرة وامتناني العميق لكل ما قدمه من أجل إنساننا المصري والعربي، ومن أجل ثقافتنا العربية، ومن أجل هويتنا المصرية التي تمثل حصننا الواقي والضامن لتجذر وجودنا الثقافي والحضاري والإنساني. وكان وضع هذا التصدير سبيلا مواتيا لي لأعبر عن شيء من هذه المحبة وذلك الامتنان. ولعل ذلك الحلم بالحديث المباشر إليه يعيش لديَّ بوصفه حقيقة واقعة معيشة وليس بوصفه افتراضا؛ فعبر عقود طويلة لم أشعر يوما أنه وآخرين - من أمثال أمين الخولي ومحمد مندور ومصطفى ناصف وآخرين كثيرين- قد غاردونا يوما ما».

وتابع: «صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب مجموعة من كتب طه حسين، فشكرا للعزيز د. أحمد بهي ولكل من عادل سميح وجودة الرفاعي على جهودهم الكبيرة والدائمة من أجل تحقيق "استعادة طه حسين"، وتمنياتي أن يكون هذا العمل إضاءة لطريق نمضي فيه رغم مختلف عناصر الإحباط التي تثيرها اللحظة الراهنة في مسيرة أمتنا العربية؛ فلعل أبرز ما علَّمنا طه حسين الإنسان أن لا شيء يمكنه أن يقضي على حلم البشر في عالم أجمل وأوفى حرية وعدالة».

الدكتور سامي سليمان استعادة طه حسين بالهيئة المصرية العامة للكتاب كتب طه حسين إضاءة لطريق نمضي فيه

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