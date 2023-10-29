المسلماني: القضية الأساسية تتمثل في وجود احتلال يجب أن ينتهي

أكد الإعلامي أحمد المسلماني أن الهجوم الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، يحاول تحويل النقاش إلى قضايا ثانوية غير جوهرية، مشيراً إلى أن القضية الأساسية تتمثل في وجود احتلال يجب أن ينتهي، وإسرائيل يجب أن تنهي هذا الاحتلال في فلسطين.

وأضاف خلال برنامج "الطبعة الأولى" على قناة الحياة أن ما يحدث هو أخر حالة استعمارية في العالم، وهناك حاجة لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة، مع تطابق هذا الموقف مع مبادرة السلام العربية. كما لفت إلى أن وسائل الإعلام الأوروبية تغرينا بالتفاصيل وتبعدنا عن القضية الأساسية.

وأكد أهمية تصريحات الرئيس السيسي في هذا السياق ودوره في هذه القضية، مشيراً إلى رفضه لتصفية القضية الفلسطينية وللتجاوزات والقتل العشوائي للمدنيين.