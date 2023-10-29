قبل مواجهة صن داونز.. فرج عامر يزف بشري سارة لجماهير الأهلي

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز اليوم.

و كتب فرج عامر : حدث شي غريب جدا في بريتوريا بجنوب إفريقيا صن داونز صمم علي تغيير موعد مباراته مع الأهلي اليوم إلى الثالثة ظهرا في عز الحر والرطوبة، حيث من المعتاد أن تكون درجة الحرارة أعلى من ٣٦ مئوية، والرطوبة أكثر من ٩٥٪؜ ، حتي يصعب الأمر على الأهلي.

وأضاف: «وطبعا موتسيبي رئيس الكاف وابو صاحب نادي صن داونز وافق على الفور، وإذ بالأرصاد تظهر أن غدا درجة الحرارة سوف تنخفض في موعد المباراة لتصبح ٢٢ درجة مئوية واحتمال سقوط امطار ، مما يعني فساد مخطط صان داونز بمعرفة الطقس سبحان الله علي كل شيئ قدير.

ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي مع صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن ‏تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.

‏وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏