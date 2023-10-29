تظاهرات حاشدة على جسر بروكلين في نيويورك تضامنا مع فلسطين

احتشدت أعداد كبيرة على جسر بروكلين في نيويورك اليوم؛ تضامنا على الفلسطينيين، ولوحوا بالأعلام الفسطينيين ورددوا هتافات منددة بالحرب على غزة.

واضطرت الشرطة الأمريكية لإغلاق جميع الممرات على جسر بروكلين بشكل مؤقت - بعد تزايد أعداد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بصورة ضخمة، حيث جرى إغلاق الجسر الذي يربط مانهاتن بالحي في كلا الاتجاهين، وفقًا لتحذير من السلطات المحلية.

وأوردت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن تجمعات المتظاهرين بدأت عند متحف بروكلين الساعة 3 مساءً (بالتوقيت الشرقي)، واستمرت أمام ساحة باركليز سنتر حتى الساعة 4 مساءً.

وذكرت إدارة شرطة مدينة نيويورك أن المظاهرة سلمية، ولم تشهد أي حوادث مع المتظاهرين .