كولر يصرخ في وجه مسئولي الكاف ويتوعد صن دوانز.. ماذا حدث؟

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل خناقة كولر مع لجهاز الفني الخاص بنادي صنداونز.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: مارسيل كرلر المدير الفني السويسري للاهلي صرخ في وجه مسئولي الكاف عندما وجد الجهاز الفني الخاص بنادي صنداونز موجود في ملعب تدريب الاهلي في بريتوريا بجنوب افريقيا ، واصر علي اخراج الجميع فورا وعدم تواجد ايا منهم حتي في المحيط الخارجي للملعب ،كولر قال للصحافة الجنوب افريقية ، مباراة الغد سوف تمحي من ذاكرتكم التي فزتم فيها علينا ٢/٥ التي تحلمون بها طول الوقت، لم يعد هذا الحلم موجود وعليكم ان تروا غدا الواقع الجديد.

ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي مع صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن ‏تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.

‏وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏