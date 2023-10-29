عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب رئيس المصري: وقعنا عقوبة كبيرة على مروان حمدي بعد تطاوله على الجماهير

مروان حمدي
مروان حمدي

كشف الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، كواليس العقوبة الموقعة على اللاعب مروان حمدي، بعد تطاوله على جماهير ناديه.

وأوضح الحسيني أبو قمر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "ما حدث من مروان حمدي مرفوض جملة وتفصيلا، ويجب التعامل مع جمهور المصري بمسئولية وتقدير كبير واحترام، والمصري وقع عقوبة كبيرة على مروان حمدي بما يناسب قيمته داخل الفريق".

وتابع: "معاقبة مروان حمدي رسالة له ولغيره أن المصري لن يقبل بأي حال من الأحوال، يجب على اللاعب تحمل الضغوط وإلا يجب أن لا يتواجد في ناد جماهيري، ومروان حمدي تقبل العقوبة الموقعة عليه ".

وأكد أن مجلس المصري لا يسمح بالتجاوز في حق جمهور النادي، ولم نسمع شيئا من جماهير المصري، ربما حدث شيء ما أثناء تبديل مروان حمدي، لكن النادي لا يقبل مسألة تجاوز الجماهير أيضا.

وأردف: “الطبيعي أن يغيب مروان حمدي عن مواجهة البنك الأهلي، كيف يشارك بعد قرار النادي بإيقافه ؟”.

واختتم أن المصري اتخذ الإجراءات السليمة في ضم أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور خضعا للتحقيق في اتحاد الكرة والأمور سارت بشكل ودي".

المصري مروان حمدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

بعد سيول الأمس وحادث طريق الإسكندرية|الأرصاد تحذر بشدة من هذه الظاهرة اليوم

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

ظهرت بملامح مختلفة.. حقيقة صورة ياسمين عز المثيرة للجدل عبر السوشيال ميديا

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

موعد ظهور سيدنا عيسي ومكانه.. وهل سيحرر القدس؟ معلومات لا يعلمها كثير

ترشيحاتنا

الطقس اليوم.. سحب رعدية ورمال مثيرة للأتربة على بعض المناطق

الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافًا في جنوب لبنان مقابل مدينة نهاريا

انطلاق دورة إعداد المتدربين TOT بمركز سقارة اليوم

الكون يسبح.. 10 أحاديث نبوية في فضل الذكر

بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

السفير حسام زكي: حديث إسرائيل عن القضاء على حماس «كلام فارغ»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال| مرض خطير يدمر الخصوبة إذا لم يتم علاجه بسرعة.. اكتشف أعراضه

الأهلي وصن داونز| مفاجآت في التشكيل.. ونجم الفريق ينافس على الأفضل من مقاعد الاحتياطي

زي المحلات .. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ