نائب رئيس المصري: وقعنا عقوبة كبيرة على مروان حمدي بعد تطاوله على الجماهير

كشف الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، كواليس العقوبة الموقعة على اللاعب مروان حمدي، بعد تطاوله على جماهير ناديه.



وأوضح الحسيني أبو قمر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "ما حدث من مروان حمدي مرفوض جملة وتفصيلا، ويجب التعامل مع جمهور المصري بمسئولية وتقدير كبير واحترام، والمصري وقع عقوبة كبيرة على مروان حمدي بما يناسب قيمته داخل الفريق".

وتابع: "معاقبة مروان حمدي رسالة له ولغيره أن المصري لن يقبل بأي حال من الأحوال، يجب على اللاعب تحمل الضغوط وإلا يجب أن لا يتواجد في ناد جماهيري، ومروان حمدي تقبل العقوبة الموقعة عليه ".

وأكد أن مجلس المصري لا يسمح بالتجاوز في حق جمهور النادي، ولم نسمع شيئا من جماهير المصري، ربما حدث شيء ما أثناء تبديل مروان حمدي، لكن النادي لا يقبل مسألة تجاوز الجماهير أيضا.

وأردف: “الطبيعي أن يغيب مروان حمدي عن مواجهة البنك الأهلي، كيف يشارك بعد قرار النادي بإيقافه ؟”.

واختتم أن المصري اتخذ الإجراءات السليمة في ضم أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور خضعا للتحقيق في اتحاد الكرة والأمور سارت بشكل ودي".