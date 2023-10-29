البرلمان الجزائري: المجتمع الدولي مطالب بمراجعة مواقفه تجاه القضايا العادلة

أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) ورئيس المجموعة الجيوسياسية الأفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي، منذر بودن، أن المجتمع الدولي مطالب بمراجعة مواقفه تجاه القضايا العادلة في ظل الاستقطاب الحاد الذي يشهده العالم.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، بالعاصمة الأنجولية "لواندا" في اختتام أعمال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضح بودن أن السلم والأمن الدوليين كل لا يتجزأ، وأن على الاتحاد البرلماني الدولي، الذي نشأ على مجموعة من الأفكار والمبادئ خلافا لبعض المؤسسات الكبرى في العالم، أن يؤدي واجبه كاملا في حماية الأمن والسلام الذي يجب أن تنعم به البشرية جميعا دون تمييز.