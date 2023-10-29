دعاء مؤثر.. مي كساب تتضامن مع القضية الفلسطينية وشعبها

تضامنت الفنانة مي كساب مع القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتبت مي كساب:"اللهم إن الأرض أرضك والجند جندك والأمر أمرك وأنت القوي العزيز فأنصرهم نصراً عزيزا موزرا تشفي به صدور قوم مؤمنين".

وجهت الفنانة مي كساب نداء للأمة العربية، في ظل القصف الغاشم الذي يشهده قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، والذى راح ضحيته آلاف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ.



وكتبت مي كساب في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "يا عرب يا خير أمه أخرجت للأرض اتحدوا فاتحادكم قوة لا تنساقوا للصغائر والضغائن لا للتخوين لا للترهيب الوقت حساس جدا والتاريخ يكتب ولن يرحم أحد أنا مصرية عربية ودمي وحبي وروحي لأبناء وطني العربي الأكبر ‎#فلسطين_حرة".

وأضافت "حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب أرنا عجائب قدرتك اخسف بهم الأرض هم وكل من يدعمهم مجلس الأمن القاتل الملوث بالدماء".