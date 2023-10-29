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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق دورة إعداد المتدربين TOT بمركز سقارة اليوم

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينطلق خلال الأسبوع الثاني عشر، من مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالخطة التدريبية الجديدة لعام 2023/2024 ،اليوم الأحد، الأسبوع الأول من دورة إعداد المدربين TOT الأساسية بمركز سقارة وتستمر لمدة 3 أسابيع ، ويستفيد منها 50 متدرباً من ديوان عام الوزارة و المحافظات، مؤكداً أن هذه الدورة الهامة تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثاني من العاملين بالمحليات.

وأكد اللواء هشام آمنة أن دورات الـ (TOT) التي ينظمها مركز سقارة ساهمت في السنوات الماضية  على افراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات خاصة ، لافتاً إلي أن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو اعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، مشيراً إلى انه سيتم الاستعانة بهم أيضًا خلال الأسابيع القادمة في الدورات المتقدمة التي ينفذها المركز  الخاصة بالتحول الرقمي وإدارة الازمات والحد من المخاطر للمديرين والعاملين بإدارات الأزمات وغرف العمليات، بالإضافة إلى دورات ريادة الأعمال وخطط الأعمال، ودورات تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال تطبيق رؤية مصر 2030 في المحليات وآليات تطبيق الحوكمة المحلية، كما سيتم الاستفادة من مشروعات التخرج التي أعدها المتدربون فى تنفيذ حقائب تدريبيه جديده يتم ادراجها في خطط تدريب مركز سقارة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الأول من دورة ( TOT ) ستركز على عدة موضوعات أبرزها أهمية التدريب في تطوير أداء المؤسسات ،ومفهوم وفن التدريب ،والفرق بين التدريب والتدريس والبحث العلمى ، ودور المدرب ومهاراته الأساسية ، وبرنامج التدريب الناجح ،وأنواعه وأحدث طرق ومنهجيات تنفيذ الدورة التدريبية ،وطرق تحديد وحصر وتحليل احتياجات التدريب ووضع أهدافه ، وكيفية تجهيز المادة العلمية من مصادر موثوقة ،ومهارات البحث عن المحتوى واستخدام بنك المعرفة ،واختيار وتنويع الأساليب التدريبية ،وماهى أحدث أساليب وتقنيات التدريب.

وكشف اللواء هشام آمنة أن الجزء الأول من دورة إعداد المتدربين سيتضمن أيضاً موضوعات عن رفع مهارات العرض والتقديم ،والاتصال الفعال، وكيفية توظيف لغة الجسد ،والاستعداد للعرض والتجهيز له ، وطرق التخلص من التوتر ، وكيفية التعبير عن النفس كمدرب محترف ،الاتيكيت الحركى للمدرب وتشكيل الانطباعات، ومهارات التواصل داخل القاعة وإدارة المتدربين ، وتحفيز المجموعات ،وماهو مفهوم الحقيبة التدريبية ،وأسس وطرق إعدادها وأدواتها ،ومعايير إعداد أدلة الحقيبة التدريبية ،وتقنيات فنية في تصميم الحقائب التدريبية، وإرشادات للمدربين الجدد

ووجه  وزير التنمية المحلية المشرفين على تنفيذ دورة إعداد المدربين (TOT )  ، بزيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاة ، و ذلك للاستفادة منها في تطوير جهات عمل المتدربين ، إضافة إلى اجراء أبحاث جماعية يقوم المتدربون بإعدادها لأهم الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها، لافتاً الى أنه تم اختيار المتدربين للدورة من العاملين المتميزين على مستوى جميع المحافظات وديوان عام الوزارة ، وقد قام مركز التنمية المحلية بسقارة بإجراء اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية، كما تم وضع بعض القواعد العامة للترشح للدورة منها أن يكون المتدرب حاصلاً على مؤهل عالي ، ويتمتع بشخصية قيادية قوية .

 

هشام امنة التنمية المحلية الخطة التدريبية الجديدة TOT مركز سقارة

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