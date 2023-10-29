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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي يكشف سر إسقاط برشلونة في الكلاسيكو

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سر التحول أمام برشلونة في مباراة الأمس، بمسابقة الدوري الإسباني، وقلب النتيجة لصالح فريقه.


وحول ريال مدريد تأخره بهدف في الشوط الأول إلى انتصار بنتيجة 2-1 بفضل ثنائية بيلينجهام.


وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي: "مفتاح المباراة كان السلوك الذي كان مختلفاً في الشوطين الأول والثاني، في الشوط الأول كنا فريقاً ضعيفاً وبطيئاً يفتقر للشراسة، أما الثاني فقد جاء على العكس تماماً، كنا أكثر وحدة وقوة وشراسة".

 

وأضاف: "في بعض الأحيان لا تلعب كما يحلو لك، لم نلعب بمستوانا في الشوط الأول، وهي أمور تحصل أحياناً، عانينا في الخروج بالكرة ولم نكن حاسمين في المواجهات الفردية، علينا نسيان ذلك الآن، لحسن الحظ كان الشوط الثاني مختلفاً تماماً ونجحنا في تحقيق الفوز".
وأشار: "نحن في الصدارة، لكن الموسم طويل جداً بالنسبة لنا وبالنسبة لبرشلونة، الذي لا يزال فريقاً قوياً وسنناضل حتى النهاية".

 

ولفت: "أخبرت لاعبي ريال مدريد  بين الشوطين أن الخسارة أمر وارد في هذه المباريات، ولكن إن كنا سنخسر في هذه فعلينا القيام بالأمور بشكل مختلف: أن نكون أكثر شراسة، لذلك، فإن ما فعله اللاعبون في الشوط الثاني يتماشى تماماً مع ما قلته لهم".

برشلونة أنشيلوتي الدوري الإسباني بيلينجهام كارلو أنشيلوتي

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