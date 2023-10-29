ناقد رياضي: مجلس الزمالك الحالي سينجح في العودة للمسار الصحيح

أكد الناقد الرياضي محمد عصام، أن المجلس الحالي للزمالك يعد توليفة متكاملة وسيكون سببا رئيسيا لعودة الزمالك على المسار الصحيح، وعودة الاستقرار.

وقال محمد عصام، خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هزيمة الزمالك أمام إنبي ليست مبررا لأداء مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، خاصة أن الفريق في حاجة إلى تدعيم عدد من المراكز.

الفترة المقبلة.

وتابع الناقد الرياضي محمد عصام، أن المجلس الحالي لديه علاقات طيبة مع مجلس إدارة النادي الأهلي وسيكون هناك روح رياضية متوقعة بين الفريقين خلال الفترة المقبلة.



أكد الناقد الرياضي محمد عصام، أنه لدي شعور بأن الاهلي سيحقق نتيجة ايجابية أمام صنداونز اليوم،خاصة أن الفريق الجنوب الفريقي هو المنافس الاساسي للاهلي في القارة الأفريقية، والمباريات بين الأهلي وصنداونز بها حماسة بدرجة كبيرة.

وقال محمد عصام، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريرخ الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “داليا أيمن”، أنه الأهلي دائما معودنا أن أي هزيمة كبرة يستطيع طوي تلك الهزيمة بتحقيق الانتصار والفوز باللقب، مثلما حدث من خسارة صنداونز.

التواجد بالتشكيل الأساسي.

وتابه الناقد الرياضي محمد عصام، أن النادي الاهلي لديه غيابات أهمها امام عاشور للاصابة وليس للاستبعاد الفني كما تم اثارته، وأحمد عبد القادر المستبعد لسبب فني لرغبته في التواجد بالتشكيل الأساسي.

