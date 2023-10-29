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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. نتائج حملة 100 يوم صحة بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أنها تلقت تقريرًا من مديرية الصحة جاء حول نتائج الحملة التى اطلقتها وزارة الصحة والسكان اعتبارًا من ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ واستمرت لمدة ١٠٠ يوم ، تحت شعار " ١٠٠ يوم صحة ".

وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للوصول بالخدمات الصحية والطبية إلى جميع المواطنين ، من خلال تكثيف المبادرات الصحية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فى ١٠٠ يوم .

وفى هذا السياق، فقد كشف التقرير عن تقديم ما يقرب من ١٤٢.٢١١ خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ، و١١٣.٥٥١ خدمة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ، هذا إلى جانب تلقى ٧٨.٨٥١ مواطن الخدمة فى إطار المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى .

وبالنسبة إلى قطاع الامومة والطفولة، فقد أشار البيان إلى أنه تم تقديم ٦٦٠٢ خدمة فى إطار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع ، و ٣٧٢٥ خدمة طبية ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين ، وكذلك ٨٠١٤ خدمة طبية ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج.

وشملت الحملة تقديم خدمات تتعلق بالبيئة وصحة المواطن ، تم خلالها المرور على ٤٧٣ محطة مياه شرب و ١٠١ محطة معالجة صرف صحي و كذلك المرور على ٣٦٤٣ منشأة تعمل بمجال التغذية..

وعلى جانب آخر، ، تضمنت الحملة ١٨٩.٠٤٧ ندوة وأنشطة توعوية وتثقيفية ، و عقد ٢٦ قافلة طبية بمناطق متفرقة تردد عليها ٤١.٥١٢ مواطن تلقو خدمات الكشف والعلاج حيث تم فحص ٧٣٦ مواطن بالأشعة، و صرف العلاج اللازم لعدد ٣٨.٠٤٥ مواطن وأيضًا فحص ٧١٢ حالة بالسونار وإجراء ١٠.٨٢٨ تحليل معملى وتحويل ٦١٧ مواطن لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.

وأشادت " المحافظ " ، بالجهود المبذولة فى إطار الحملة لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم ، مؤكدة أن تلك المبادرات جاءت فى إطار جهود غير مسبوقة للوصول بالخدمات العلاجية للأهالي بجميع المناطق ورعاية الفئات الأكثر احتياجا والتركيز على أهمية الكشف المبكر عن الأمراض و توفير العلاج اللازم ، كما وجهت " محافظ دمياط " تعليماتها إلى مديرية الصحة باستمرار تلك الجهود بعد مد العمل بالمبادرة لمدة ١٠٠ يوم أخرى بدأت من مطلع الشهر الجارى، مؤكدة على كافة الجهات بضرورة التكاتف والتنسيق فيما بينها و مع المديرية لتذليل أي عقبات أو مشكلات تواجه القائمين على الحملة.

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دمياط الأمراض المزمنة الأورام السرطانية الامومة الامومة والطفولة الاعتلال الكلوي 100 يوم صحة

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