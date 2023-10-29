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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

230 رهينة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن القتال في غزة لاستعادة الأسرى

الرهائن
الرهائن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تقاتل حاليًا في قطاع غزة لاستعادة الرهائن، وذلك وسط العملية البرية الموسعة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال حجاري: "نحن جميعًا نبذل قصارى جهدنا لإعادة الرهائن إلى الوطن. إنها أولوية قصوى”.

وأضاف حجاري أنه سيتم تجنيد مجموعة جديدة من جنود المراقبة في جيش الاحتلال، حيث سيقومون بهذه “المهمة” للدفاع عن إسرائيل.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تأكدت من احتجاز ما لا يقل عن 230 رهينة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تصديها لتوغل إسرائيلي شمال غربي بيت لاهيا في غزة.

وقالت “كتائب القسام”، في بيان صادر عنها، إن عناصرها يواصلون تصديهم لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، حيث خاضوا معها اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات الاحتلال بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص.

الاحتلال الاسرائيلي الجناح العسكري لحركة حماس المتحدث باسم جيش الاحتلال العملية البرية قطاع غزة الرهائن

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