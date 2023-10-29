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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: مصر تعوض عجزها المائي الكبير بإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب

صدى البلد

افتتح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري معرض أسبوع القاهرة السادس للمياه بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والوفود المشاركة في المؤتمر من الدول المختلفة .

المعرض يتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه .

وقال وزير الري أن المؤتمر فرصة لرفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه وتقديم حلول،  يأتي في وقت يسارع العالم لتوفير الاحتياجات المائية خاصة مع الزيادة السكانية وما يواجه العالم من التغيرات المناخية التي تؤثر على قطاع المياه فى كل دول العالم وما بها من تداعيات .

وأكد أن 8,5مليار دولار أمريكي هو حجم الضرر بسبب المياه و5000 حالة وفاة بسبب الفيضانات والجفاف مما أضاف الكثير من التحديات لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الحروب تتأثر بالحرمان من الغذاء والماء مثل ما يحدث في قطاع غزة وحصدوا أرواح 7000 روح من المدنيين بسبب تصرفات غير مسئولة فقط في ثلاثة أسابيع.

 ونوه إلى أن مصر بها عجز مائى كبير يتم تعويضه بإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب واستيراد ٢٤ مليار عن طريق المياه التعويضية بالغذاء، بسبب ندرة المياه آخر 30 عام على مصر بالإضافة للتغيرات المناخية وأنها الدولة الأخيرة في دول المصب.

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