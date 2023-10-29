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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

طلاب الأزهر يتوافدون على معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بالدراسة

صدى البلد

يواصل طلاب جامعة الأزهر فرع الدراسة، التوافد على معرض الكتاب الذي تقيمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكلية اللغة العربية بالقاهرة.

يأتي هذا المعرض في إطار الجهود التي تقوم بها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من أجل تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع في كل نواحي الثقافة؛ لتوسيع مداركهم وصقل أفكارهم العلمية، ويستمر المعرض حتى نهاية الأسبوع.

وقد افتتح المعرض بحضور الدكتور صلاح عاشور - عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور محمد عزت - أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويرافقهم الدكتور علاء جانب - وكيل كلية اللغة العربية، وعدد من أساتذة جامعة الأزهر، وجمع كبير من الطلاب المصريين والوافدين.

ويضم المعرض العديد من الإصدارات التراثية والأدبية والنقدية وأحدث إصدارات الأوقاف الثقافية والدينية، كما يقدم المعرض للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 50% على جميع الإصدارات التي تتعلق بقضايا التجديد والإصدارات الحديثة، وعلى جميع مطبوعات المجلس من المنتخبات والموسوعات العلمية.

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