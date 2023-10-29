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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

50 ألف عن رب الأسرة.. التضامن الاجتماعي بسوهاج تدعم ضحايا المنزل المُنهار

صدى البلد

صرح وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات العاجلة للمُتضررين من واقعة انهيار منزل مكون من 3 طوابق بنجع جمعة التابع لقرية العواشير بمركز جزيرة شندويل.

 

وأشار إلى أن الإعانات المُقررة من وزارة التضامن الإجتماعي في مثل تلك الحالات، هي 50 ألف جنيه لحالة رب الأسرة المتوفي، و25 ألف جنيه للمتوفي ضمن أفراد الأسرة، و1000 جنيه لحالة الإصابة ممن أمضى 24 ساعة بالمستشفى، و2000 جنيه لمن أمضى 7 أيام بالمستشفى.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم تعويض بقيمة 50% عن إجمالي الخسائر بحد أقصى 20 ألف جنيه، فضلًا عن تقديم المساعدات العاجلة من مواد غذائية، وبطاطين، واحتياجات الأسر المُتضررة، وذلك مع تقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم لكافة أفراد الأسر المُتضررة.

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مدير أمن سوهاج يتابع واقعة المنزل المُنهار

ومن الجدير بالذكر أن اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تابع عملية استخراج ضحايا المنزل الذي إنهار فوق رؤوس قاطنيه، صباح اليوم الأحد، بناحيه نجع جمعة بقرية العواشير بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

 

كما انتقل مساعد المدير الأمن وقوات الدفاع المدني إلى مقر الواقعة، وتبين من خلال الفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق مبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالخراسانة على مساحة 170 متر ملك المدعو (جمعه م ع ج 71 سنة بالمعاش- ومقيم بذات الناحية)، ويقطنه المذكور وزوجته و12 آخرين وهم نجليه وزوجتهما وأنجالهم.

 

وتمكنت قوات الإنقاذ البري والتي استخدمت قصارى جهدها من أجل استخراج قاطني المنزل من أسفل الأنقاض، وتبين عقب استخراجهم وفاة كل من:" وزوجة نجل مالك المنزل المدعو زينب م س ونجليهاجودي م ج م- 7سنوات- تلميذة، ومعتز م ج م- عامين، وجنات م ج- 8 سنوات- طالبة".

كما تم استخراج زوجته المدعوة (نجاه س م ع سن 65 ربه منزل، زوجه نجل مالك المنزلناديه م س- 37 سنة- ربه منزل، وسلمي م ج م- 12 سنة- طالبة، جنا م ج م- 9 سنوات- تلميذه، ويوسف م ج م- 15 سنة- طالب، ومحمد م ج م 3 سنوات، ومعاذ م ج م- 10 سنوات- تلميذ، ومازن م ج- 4 سنوات، ومقيمين بذات الناحية).

وتُكثف قوات الإنقاذ البري من جهودها؛ من أجل إستخراج الطفل "سيف م ج م- 8 سنوات"، من أسفل الإنقاض، وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما سبق؛ وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

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