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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

وزيرة الثقافة توجه بالاستغلال الأمثل لموارد القطاعات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اجتماعًا وقيادات الوزارة، لمناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة، خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، والاستغلال الأمثل للأصول التابعة للوزارة، وكذلك مناقشة خطة الفعاليات التي تُنظمها قطاعات الوزارة خلال الفترة المُقبلة.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، بضرورة الاستغلال الأمثل لموارد القطاعات من أجل تحقيق أقصى استفادة، وتقديم خدمة ثقافية متميزة لجميع المواطنين.

وثمنت جهود القطاعات في تحقيق طفرة وزيادة في الإيرادات خلال العام المالي المنصرم، ووجهت بضرورة العمل المستمر لتطوير الأصول التي تمتلكها الوزارة على مستوى الجمهورية.

واستعرض عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال الاجتماع، موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي ستكون جاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة ومنها "مسرح فوزي فوزي - أسوان، وقصر الإبداع الفني بالحي السابع في 6 أكتوبر، وقصر ثقافة حلوان، وقصر ثقافة المحلة الكبرى"، كما استعرض خطة الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الهيئة خلال الفترة الماضية في شمال سيناء ضمن خطة التنمية الثقافية الشاملة لمدن ومراكز شمال سيناء.

وشرح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، خطة العروض المسرحية للعام المالي الماضيّ وخطة العروض المزمع تنفيذها وتقديمها للجمهور خلال العام المالي الحالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهدته العروض المسرحية التي أنتجها البيت الفني للمسرح، التابع للقطاع خلال العام المنصرم، والتي حققت إيرادات كبيرة.

واستعرض الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، منها مشروع مركز الفنون المعاصرة "مجمع 15 مايو"، إلى جانب استعراض عدد من الأنشطة وبرامج الورش المتخصصة التي نظمها القطاع خلال الفترة الماضية لجميع الشرائح العمرية.

وقام الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، بعرض  حصاد مشروع "الجمهورية الجديدة وتوثيق حرب أكتوبر"، والذي يأتي في إطار التعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة لتوثيق شهادات أبطال الحرب توثيقًا رسميًا، كما استعرض احتفال الدار  بترميم  المصحف الحجازي الذي يعود إلى النصف الأول من القرن الأول الهجري.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قيادات الوزارة الخطة الاستثمارية للوزارة الأمثل للأصول قطاعات الوزارة

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