محافظ بورسعيد يوجه بالتنسيق مع تنمية الثروة السمكية لتطوير منطقة «مثلث الخير»

وجه محافظ بورسعيد عادل الغضبان بالتنسيق مع هيئة تنمية الثروة السمكية؛ لتطوير منطقة المثلث والارتقاء بحياة المواطنين، تماشيا مع خطة الدولة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم، الأحد، لمتابعة آخر مستجدات أعمال تطوير وتنمية منطقة "مثلث الخير" بجنوب بورسعيد، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن، بحضور المهندس سيد خلف وممثلي الثروة السمكية، وممثلي جهاز تنمية البحيرات.



وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بتنمية وتطوير منطقة المثلث، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق، مشيرا إلى أن التطوير سيكون على أعلى مستوى، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإقامة مجتمع عمراني متكامل يهدف لتوفير حياة كريمة لقاطني منطقة المثلث.

وأكد أهمية الوعي بجهود الدولة ودعمها نحو استكمال التنمية والتطوير التي تعم جميع أنحاء الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتطوير جنوب بورسعيد.

كما عقد الغضبان اجتماعا آخر لمتابعة سير العمل بعدد من الملفات داخل الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة، واستمع إلى جهود الإدارة في إنجاز عدد من الموضوعات.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أهمية دور «إدارة شئون البيئة» في إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة وإعداد الدراسات عن الوضع البيئي بالمحافظة وصياغة الخطة اللازمة لحماية البيئة والمشروعات التي تتضمنها، موجها بتكثيف الجهود في الملفات التي تشرف عليها الإدارة، تماشيا مع التطور الإداري الذي تشهده محافظة بورسعيد على جميع الأصعدة.