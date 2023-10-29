نشرة التوك شو| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. موعد انكسار الموجة الحارة.. وأخر تطورات الوضع في غزة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من القضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

قدمت الإعلامية داليا أيمن خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023.



أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 29 أكتوبر.. وهذه هي قيمة الدولار

استعرضت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه اليوم الأحد 29 كتوبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.



الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوقعات بسقوط أمطار .. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الطقس يشهد ارتفاعات منذ الأسبوع الماضي ، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بمعدل من درجتين إلى ٣ درجات مئوية ، متابعة :" درجة الحرارة اليوم تسجل 31 درجة مئوية ".



استشاري طب الأورام: 42 مليون زيارة للسيدات تمت ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

أكد الدكتور عماد شاش، استشاري طب الأورام، بالمعهد القومي للأورام، أن مبادرة صحة المرأة بدأت في عام 2019 من القيادة السياسية للاهتمام بصحة المرأة، والكشف فيها بالمجان وهي مبادرة تعمل طوال العام.



عضو بـ "ابدأ" يُبرز جهود المبادرة في ملتقى الصناعة| فيديو

تحدث المهندس مينا طاهر، عضو المبادرة الوطنية “ابدأ”عن جهود المبادرة بملتقى الصناعة، قائلًا إن مبادرة ابدأ في الأساس هي تكليف من الرئيس السيسي لشباب البرنامج الرئاسي، متابعًا أنه من ضمن أهداف المبادرة الأساسية هي العمالة.



فورين بوليسي: لا يمكن للعالم إنهاء الحرب في غـ زة بدون مصر

علق الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية على مقالة صحيفة فورين بوليسي، حيث ذُكر فيها أنه لا يمكن للعالم إنهاء الحرب في غزة "بدون مصر"، قائلًا إنه منذ البداية الجميع يدرك حجم مصر كلاعب أساسي في منطقة الشرق الأوسط، بل تعتبر هي رمانة الميزان في المنطقة الشرق أوسطية لما تتمتع به من ثقل وحضور سياسي في كافة القضايا التي شغلت المنطقة، وأيضًا ما تتمتع به من علاقات مع كافة الأطراف؛ حيث كانت مصر حاضرة على مدار تاريخ القضية الفلسطينية.





القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي أوقف خطط غزو واسعة النطاق في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها نقلا عن "نيويورك تايمز"، بأن مسؤولين أمريكيين، أكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف خطط غزو واسع النطاق لغزة واستبداله بتوغلات برية محدودة.



مصادر للقاهرة الإخبارية: اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف لإدخال مساعدات بكميات كبيرة لقطاع غزة ووقف إطلاق النار

قالت مصادر رفيعة المستوى لقناة القاهرة الإخبارية؛ أن هناك اتصالات مكثفة تجريها الدولة المصرية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة خلال الأسبوع الجاري.



بعد 34 ساعة من العزلة| ماذا حدث لـ قطاع غزة خلال هذه المدة؟

سويت أحياء بأكملها بالأرض في قطاع غزة، حيث وقع عشرات من القتلى والمصابين وسط قصف ليلي عنيف لم يتوقف، هذا ما كشفته مقاطع فيديو نشرها غزيون عن هول ما عاشوه خلال انقطاع الإنترنت والاتصال عنهم لأكثر من 34 ساعة.



جوتيريش يدعو لوقف إراقة الدماء بغزة: الوضع يزداد يأسا ساعة بعد ساعة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنّ الوضع في قطاع غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة، وذلك حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.