قومى المرأة بالمنيا : بدء دوائر حكي المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"

قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا إن دوائر حكي لطالبات عدد من مدارس تبدأ اليوم /الأحد/ بهدف تعميق المشاركة المجتمعية والسياسية تستمر حتى الخميس المقبل ضمن فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين فتيات "دوي"، والتى تحظى برعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم .



وأضافت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية من خلال خلق حوار بين الفتيات المشاركات وسرد تجاربهن الخاصة وقصصهن، إلى جانب عقد نادي مشاهدة وحوار أجيال يجمع بين الطالبات وأسرهن وفتح المناقشات المجتمعية، لافتة إلى أن الفرع نظم الأسبوع الماضى دورة تدريبية لـ 20 من الميسرات والمتطوعات لتدريبهن على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة المجتمعية و السياسية .