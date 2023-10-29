عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإنقاذ بغزة: أكثر من 1800 مفقود.. ولا نستطيع الوصول للمحاصرين تحت الأنقاض

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت خدمات الإنقاذ في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن هناك أكثر من 1,800 مفقود، مشيرة إلي أنها غير قادرة على الوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حجم المجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي منذ الصباح غير مسبوق وأوقعت مئات الشهداء والجرحى، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وذكرت وسائل الاعلام الفلسطينية أن قوات الاحتلال شنت غارات عنيفة في محيط مستشفى القدس في تل الهوى جنوب غربي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، تلقيه تهديدات شديدة اللهجة من الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس بشكل فوري لأنه سيتم قصفه.

حزب الله يستهدف قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال بموقع المالكية

بيان عاجل من لبنان بشأن تهديدات إسرائيل بتدمير البلاد


وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة محمد أبو مصبح إن محيط مستشفى القدس – التابع لجمعية الهلال الأحمر – يتعرض منذ ساعات الصباح لغارات متواصلة أدت إلى تدمير المباني المحيطة به في محيط 50 مترًا.

قطاع غزة غزة الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلعوا البنات وعوروا الولاد| قرار عاجل من النيابة في واقعة حفلة المنصورية.. حكاية سهرة “قلبت كارثة”

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

عاجل| أول تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.. ضربة قوية للاحتلال

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

الزمالك اليوم| إقالة أوسوريو.. رحيل مدافع دولي.. قصة أزمة العقود.. وموعد زيارة الخطيب

400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

قبل رحيله بأسبوع .. ممثل شهير ينشر صورة من نفس مكان وفاته ويصدم الجمهور

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام صن داونز

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من لبنان بشأن تهديدات إسرائيل بتدمير البلاد

روسيا ترد على سخرية "ماسك" من نشر القواعد العسكرية الأمريكية قرب إيران

روسيا تكشف عن فقدان الاتحاد الأوروبي استقلاله

مساعدات عسكرية طارئة .. تحرك أمريكي عاجل لدعم إسرائيل بـ14 مليار دولار

لأول مرة.. إيران تكشف حقيقة تدخلها في «طوفان الأقصى»

رسالة هامة من أمريكا إلى إسرائيل بعد تزويدها بالأسلحة

روسيا: نفعل كل ما هو ضروري لوقف تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

واشنطن تدقق في تصرفات الاحتلال.. أمريكا تحمل إسرائيل مسؤولية حماية سكان غزة

ترشيحاتنا

صافرات الإنذار تدوي.. انطلاق 3 صواريخ من لبنان إلى شمال إسرائيل

البنك المركزي يوجه ضربة قوية للمتلاعبين في سعر الدولار.. ماذا فعل

تحذير شديد اللهجة من وزير التموين لأصحاب المخابز .. أعرف السبب

"أبو عبيدة" رمضان 2024| كيف لقن محمد رمضان الاحتلال درساً قاسياً؟!.. القوة الناعمة تضرب ولا تبالي

دعاء بعد أذان المغرب بحق رسول الله يوسع رزقك ويسلمك من المصائب

التموين تصدر قرارات مهمة لأصحاب محلات الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها من الأهرامات| شاهد

شعر أحمر ومكياج غريب.. جنا دياب تثير الجدل بظهورها| شاهد

صدمة للمدخنين| زيادة جديدة بأسعار السجائر.. ومجلس النواب يوافق (تفاصيل)

مظاهرات حاشدة في إسبانيا لرفض الهمجية وحرب الإبادة الإسرائيلية.. صور

فيديو

البدو لا يعرفون الهالوين.. قرارات عاجلة ضد المشاركين في حفل المنصورية.. فيديوجراف

الدولة العبرية تهدد إيلون ماسك بعد موقفه من غـ زة

400 جنيه| تراجع في سعر الذهب اليوم الأحد

ملامح مختلفة.. حقيقة صورة ياسمين عز المثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ