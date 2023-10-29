الإنقاذ بغزة: أكثر من 1800 مفقود.. ولا نستطيع الوصول للمحاصرين تحت الأنقاض

قالت خدمات الإنقاذ في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن هناك أكثر من 1,800 مفقود، مشيرة إلي أنها غير قادرة على الوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حجم المجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي منذ الصباح غير مسبوق وأوقعت مئات الشهداء والجرحى، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وذكرت وسائل الاعلام الفلسطينية أن قوات الاحتلال شنت غارات عنيفة في محيط مستشفى القدس في تل الهوى جنوب غربي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، تلقيه تهديدات شديدة اللهجة من الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس بشكل فوري لأنه سيتم قصفه.



وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة محمد أبو مصبح إن محيط مستشفى القدس – التابع لجمعية الهلال الأحمر – يتعرض منذ ساعات الصباح لغارات متواصلة أدت إلى تدمير المباني المحيطة به في محيط 50 مترًا.