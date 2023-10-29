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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميدفيديف : التعاون مع أوروبا في شؤون الطاقة متجمد و لا معنى له

ميدفيديف
ميدفيديف

نقلت وسائل الاعلام الروسية عن الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف قوله يوم الأحد إن التعاون مع أوروبا في شؤون الطاقة متجمد أو لا معنى له لأن الدول الأوروبية تمر بأوقات عصيبة وآفاق نموها ضعيفة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب أمين مجلس الأمن، قوله على وسائل التواصل الاجتماعي: 'لقد خصت أوروبا نفسها بطريقة دموية ومن دون تخدير بالانسحاب من التعاون في مجال الطاقة مع بلادنا'.

واضاف 'هذا التعاون إما فاسد أو مجمد لبعض الوقت.'

ويقدم ميدفيديف، الذي تولى الرئاسة من عام 2008 إلى عام 2012، نفسه كواحد من أكثر المتشددين صوتا في روسيا.

الأعلام الروسية الرئيس الروسي السابق التعاون مع أوروبا ديمتري ميدفيديف

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