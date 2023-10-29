اللجنة البارالمبية أول هيئة رياضية تدخل عصر التحول الرقمى

انتهت اللجنة البارالمبية المصرية من وضع نظام التحول الرقمى لمواردها فى قطاعات الموارد المالية والمشتريات والمخازن على أن تعمل بالنظام الرقمى خلال 60 بوما فى باقى قطاعاتها .

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه أنه جارى الانتهاء من نظام المسابقات الالكترونى وتسجيل اللاعبين والتواصل مع الاتحادات واللجان التابعة للجنه من خلال برامج تم اعتمادها فى إطار ما يتم حاليا فى اللجنه البارالمبية الدولية.

واضاف الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنه تشهد تطورا فى جميع المجالات ولابد وأن يتم العمل بها إلكترونيا لمواكبة التطور الذى يحدث فى العالم وحتى يتم تسهيل جميع الخدمات للاتحادات واللجان واللاعبين والعاملين بها .

واضاف رئيس اللجنة أن هذه الاتفاقية هى واحدى من بنود الخطة المستقبلية التى وضعها مجلس إدارة اللجنه منذ توليه المسئولية وجاء اهمها دخول اللجنه عصر التحول الرقمى وتقديم جميع الخدمات سواء للأندية او الاتحادات واللاعبين وكل من له علاقة بالرياضة زى الاعاقه الكترونيا من تسجيل أو دفع أو تقديم خدمات وغيرها.

كما سيتم ربط الخدمات الإلكترونية لأسرة العاب ذوى الاعاقة بالموقع الالكتروني للجنة والذي يعرض فيه برنامج النشاط المحلي والدولي وسيتم انشاء ايميل خاص بكل هيئة مع اعطاءهم اسم المستخدم وكلمه المرور حتي يتمكن النادي من الاطلاع علي برامج البطولات وتحديد ميزانية كل بطولة سيشارك فيها ،

كانت اللجنة قد وقعت اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الكبرى للبرمجيات لتحويل كل انظمة اللجنه البارالمبية إلى عصر التحول الرقمى والإلكتروني، وذلك لمواكبة التطور الذى تشهده الجمهورية الجديدة " مصر 2030" .

وحضر توقيع الاتفاقية الكابتن عماد رمضان امين الصندوق وعدد كبير من العاملين باللجنه