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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تعقد ورشة عمل حول مشاركة الشباب في العملية الانتخابية

صدى البلد

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل بعنوان "مشاركة الشباب في العملية الانتخابية". 

بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين، وتناولت مناقشة المسار السياسي الديمقراطي في التاريخ المصري، وقراءة في مفاهيم الشباب بمختلف فئاته.

كما ناقشت الورشة ضرورة مشاركة الشباب في صياغة العملية الانتخابية من خلال تمثيلهم ومشاركتهم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وعقد الملتقيات داخل الجامعات لزيادة نسبة المشاركة، ووضع برامج مناسبة تخاطب الفئات بمختلف توجهاتهم من خلال الرد على استفساراتهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي ومن خلال المؤثرين على وسائل التواصل الإجتماعى، كذلك المشاركة الشبابية في الأرياف والنجوع وعقد لقاءات متنوعة لمشاركة أفكارهم وحثهم على المشاركة.

كما تم مناقشة ضرورة دمج الفئات من ذوي القدرات الخاصة ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضرورة عقد ورشات عمل بين الشباب والمرشحين للانتخابات الرئاسية للتعرف على برامجهم.

أدار الورشة النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، تقى شاهين، محمد أسامة، بحضور النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

وشارك في ورشة العمل من أعضاء التنسيقية كلا من؛ رغدة محمود أحمد، أحمد مصطفى أبو اليسر، أسامة هشام، محمد السيد سالم، أسماء عبدالله، محمد البحيرى، صفاء حسني، أحمد حسن بدوي، إيهاب دعبس، أحمد صبري، محمد الحلو.

 كما شارك من طلاب الجامعات؛ كلا من؛ باسل مصطفى الكلاف، من جامعة المستقبل، عبدالله حسن عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عمرو فهمي، من جامعة القاهرة، عبدالرحمن منصور البري، السيد حسن عبدالمحسن، محمد سعيد علم الدين، من جامعة طنطا.

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