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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد طاهر يحصد المركز الرابع في البطولة العالمية بالجائزة الكبرى للفروسية

صدى البلد

صنع الفارس محمد طاهر زيادة نجم منتخبنا الوطنى للفروسية لقفز الموانع، إنجازا جديدا للفروسية المصرية ، وإنجازا جديدا لنفسه ، بعد أن قدم أداء رائعا ، ومستوى فنى عاليا فى نهائى البطولة العالمية بالجائزة الكبرى التى اختتمت مساء أمس بمدينة الرياضة بالمملكة العربية السعودية ، واستطاع الفارس المصرى أن يهزم أوائل وأبطال العالم ، ويقتنص المركز الرابع بجدارة واستحقاق .

شارك فى البطولة 42 فارسا من أفضل الفرسان على مستوى العالم ، وتمكن محمد زيادة من اجتياز المرحلة والجولة الأولى بدون أخطاء ، أو اى نقط جزاء ، ليتأهل إلى  الجولة الأخيرة ضمن أفضل ثمانية فرسان ،  لتشتد المنافسة بين المتأهلين للمباراة النهائية ،  واستطاع فارسنا المصري الحصول على المركز الرابع في البطولة والتي تعد من أكبر وأصعب البطولات على مستوى العالم في رياضة الفروسية .

وقال المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، إن البطولة شهدت تنافس الفرسان المشاركين فى البطولة على   ارتفاعات تجاوزت 160 سنتيمتر ، بالإضافة إلى الصعوبات الفنية المتواجدة في البطولة والمتمثلة فى تصميم كرس اجتياز الموانع ، والتي تحتاج إلى  أن يكون الفارس على أعلى مستوى من التدريب الفنى والبدنى ، فضلا عن تمتعه بموهبة عالية وثبات انفعالي متميز تمكنه من الدخول للمنافسة على المراكز الستة الأولى. 

وأضاف “توفرت هذه العوامل والمميزات فى الفارس المصرى محمد  زيادة ، والذي استطاع أن يترجم كل ما لديه من خبرة و جاهزية فى ميدان المنافسات ، مع  التوفيق من عند الله إلى أداء متميز وعالي للغاية وحصل به على هذه النتيجة المميزة والتي تعتبر أفضل النتائج على مستوى العالم ومن أفضل النتائج التي حصل عليها الفرسان المصريين”.

وأكد أن الفارس المصرى  تفوق على أفضل فرسان العالم منهم، الفارس البريطانى بن ماهر  المصنف الثالث على العالم والحاصل على الميدالية الذهب بأوليمبياد طوكيو 2020 ، والهولندي مايكل فاندرفلون الفارس الأوليمبي وبطل أوروبا ، والسويدي هنزيل أيكرمان بطل العالم السابق ، والألمانى دافيدويل مدرب المنتخب السعودي للفروسية ، والألمانى كريستيان المان بطل العالم وأفضل فرسانها والذى يعد أسطورة الفروسية الألمانية .

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