أعضاء هيئة تدريس جامعة كولومبيا الأمريكية يدعمون طلابهم المؤيدين لفلسطين وينددون بالإحتلال

وقع عشرات من أعضاء هيئة التدريس من جامعة كولومبيا الامريكية في مدينة نيويورك وكلية بارنارد على رسالة مفتوحة لدعم طلابهم الذين يعبرون عن تضامنهم مع فلسطين.

ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية أشار أعضاء هيئة التدريس إلى أن مثل هذه التعبيرات عن التضامن والسياق التاريخي للحرب المستمرة ليست معادية للسامية.

وجاء في الخطاب المفتوح الذي نشرته الجارديان، باعتبارنا باحثين ملتزمين بإجراء تحقيق قوي حول المسائل الأكثر تحديًا في عصرنا، فإننا نشعر بأننا مضطرون للرد على أولئك الذين يصفون طلابنا بمعاديي السامية إذا عبروا عن تعاطفهم مع حياة وكرامة الفلسطينيين.

وأضافت الرسالة: من وجهة نظرنا فإن البيان الطلابي الذي نشر لدعم الفلسطينيين يهدف إلى إعادة سياق أحداث 7 أكتوبر، ووصفت رسالة أعضاء هيئة التدريس معاناة الشعب الفلسطيني من إسرائيل التي سحقته بلا هوادة، وأكدت أن العنف من جانب قوة الاحتلال أستمر على مدى سنوات عديدة.

وأكد أعضاء هيئة التدريس، أنه يمكن للمرء أن ينظر إلى أحداث السابع من أكتوبر على أنها مجرد طلقة واحدة في حرب مستمرة بين دولة محتلة والشعب الذي تحتله.

وأكدوا انه من الممكن إعتبار ما حدث أنه شعب محتل يمارس حقه في مقاومة الاحتلال العنيف وغير القانوني.

وفي كلتا الحالتين، كما قال بيان باحثين جامعة كولومبيا، فإن المقاومة المسلحة من قبل شعب محتل يجب أن تتوافق مع قوانين الحرب، والتي تشمل حظر الاستهداف المتعمد للمدنيين، ويعكس البيان هذا الإطار القانوني ويؤيده، بما في ذلك إدانة قتل المدنيين.

جدير بالذكر أن أعضاء جامعة كولومبيا لم يتفقوا جميعًا مع كل ما ورد في بيان الطلاب، لكنهم اتفقوا على أن تقديم مثل هذه الادعاءات لا يمكن ولا ينبغي اعتباره معاديًا للسامية.