الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي ومدرسة الروم بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية حكومية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بأن الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي الذي يؤوي 1000 نازح ومدرسة الروم وبها 500 نازح.

ومنذ قليل، أعلن الهلال الأحمر في قطاع غزة، تضرر أقسام في مستشفى القدس وإصابة مرضى ونازحين باختناق جراء قصف محيط المستشفى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الصليب الأحمر الدولي، عن قلقه إزاء العواقب لتهديد إسرائيل مستشفى القدس.

وكتب الصليب الأحمر، عبر منصة “إكس”، “نشعر بقلق عميق إزاء العواقب المحتملة للتهديدات الإسرائيلية الصادرة إلى مستشفي القدس.. المستشفى مليء بالمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعديد من العائلات التي لجأت إلى هناك”.

وأضاف: “القانون الدولي الإنساني واضح: يجب حماية المستشفيات من قبل جميع أطراف النزاع.. عندما يطلب من المستشفيات الإخلاء، لا يمكن للجميع المغادرة.. ليس من الممكن ببساطة نقل الجرحى أو أولئك الذين يعانون من العناية المركزة أو مشاكل التنقل”.

وتابع: “يجب حماية المستشفيات.. ويجب أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية قادرين على العمل بأمان”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مستشفى القدس في قطاع غزة، الذي قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيطه اليوم، يؤوي 14 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء.