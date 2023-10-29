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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال حفل التأبين بـ"الصحفيين"..البلشي: 45 زميلا فلسطينيا استشهدوا بنيران القصف الإسرائيلي في غزة

صدى البلد

قال  الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن هناك ٤٥ زميلا فلسطينيا استشهدوا تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى حتى الآن .


وأضاف البلشي خلال حفل التأبين الذى أقامته نقابة الصحفيين لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهم، أنه  دعا لهذا اليوم بعد استشهاد أسرة الصحفي وائل الدحدوح .

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن “الدحدوح” مثله مثل الكثيرين يقفون أمام طغيان الاحتلال الإسرائيلي،  يدفعون ثمن حريتهم، ويحمون مستقبلهم وليس وطنهم فقط ، مضيفا: نحن نراهن على ضمير الشعوب في القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن استهداف عائلات الصحفيين، لم يتوقف، حيث تم تدمير عشرات منازل الصحفيين في محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لمنع نقل الحقيقة.

وعقدت نقابة الصحفيين المصريين، حفل تأبين للزملاء الشهداء فى فلسطين، الذين أصروا على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

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