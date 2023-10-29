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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدعم من جيش الاحتلال.. جماعات إسرائيلية: المستوطنون يهاجمون الفلسطينيين في الضفة بالأسلحة

صدى البلد

دعا مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى عدد قليل من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني غير الحكومية في إسرائيل، إلى إنهاء موجة عنف المستوطنين المدعومة من دولة الاحتلال. 

وقال بيان لعدد من المنظمات، وفقا لما نشرته الجارديان البريطانية: نحن الموقعون أدناه، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني غير الحكومية في إسرائيل، ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لوقف موجة عنف المستوطنين المدعومة من الدولة والتي أدت، وتؤدي إلى الترحيل القسري للمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

 

وأوضح البيان أنه على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، استغل المستوطنون قلة الاهتمام العام بالضفة الغربية، فضلاً عن جو الغضب العام ضد الفلسطينيين، لتصعيد حملة الهجمات العنيفة في محاولة لقمع وتهجير المجتمعات الفلسطينية بالقوة. 

وأضاف أنه خلال هذه الفترة، تم تهجير ما لا يقل عن ثلاثة عشر مجتمعًا رعويًا. ويواجه العديد من الأشخاص خطر الاضطرار إلى الفرار في الأيام المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية. 

وبحسب بيان المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية تدعم هذه الهجمات ولا تفعل شيئا لوقف هذا العنف، بل على العكس من ذلك: دعم وزراء الحكومة وغيرهم من المسؤولين العنف، وفي كثير من الحالات يكون الجيش حاضراً أو حتى يشارك في أعمال العنف، بما في ذلك الحوادث التي قتل فيها المستوطنون فلسطينيين.

وأشار البيان إلى أنه منذ بدء الحرب، كان هناك عدد متزايد من الحوادث التي تم فيها توثيق مستوطنين عنيفين يهاجمون المجتمعات الفلسطينية المجاورة وهم يرتدون الزي العسكري ويستخدمون أسلحة صادرة عن الحكومة.

مركز المعلومات الإسرائيلي حقوق الإنسان منظمات حقوق الإنسان إرهاب المستوطنين للمجتمعات الفلسطينية

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