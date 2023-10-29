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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جهود مكثفة للانتهاء من تنفيذ محطة صرف بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

صرح المهندس محمود ضيف المشرف على الأعمال المدنية لمرافق مدينة القاهرة الجديدة  بأن معدلات تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحي رقم " 4 " بمنطقة بيت الوطن شهدت تحركات واضحة، مشيراً إلى أن المشروع عبارة عن محطة للرفع تشمل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمبنى البيارة والطلمبات والمحولات والمخازن وخط طرد مواسير قطر 1600 مم بطول 28 كيلو متر تقريبا. 

وأوضح ضيف أن الهدف من المشروع الذى يجرى تنفيذه تحت إشراف المهندس حسام قمر نائب رئيس الجهاز والمهندس سيد سالم مدير إدارة مرافق المدينة هو تجميع ونقل صرف منطقة بيت الوطن على مساحة 6 آلاف فدان تقريبا بطاقة استيعابية مستهدفة كمرحلة أولى 125 ألف م3/يوم إلى محطة المعالجة بالعاصمة الإدارية الجديدة مار بطريق السويس والطريق الأوسطى .

وأشار إلى أنه تم دفع الأعمال بالمحطة حيث تم الانتهاء من صب القواعد الخاصة لمبنى الورش ومبنى الإدارة والعمل على على مدار الساعة لصب المرحلة الأولى من حوائط مبنى عنبر الطلمبات الرئيسي للمحطة وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية وقيادات الوزارة والهيئة والجهاز بسرعة الانتهاء من المحطة  وتذليل العقبات والتواجد بشكل مستمر في موقع المشروع والالتزام بالمواصفات القياسية .

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد البدء فى تنفيذ سور المحطة وربط تجميعة شبكة صرف بيت الوطن على الخط الرئيسي للمحطة  وكذلك البدء فى تنفيذ 3 كيلو متر من الخط بطريق السويس بالتنسيق مع القوات المسلحة وجميع الجهات المعنية.

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