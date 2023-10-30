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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب ارتفاع أسعار المنتجات .. 32 % نموا في أرباح مصر لصناعة الكيماوية

مصانع كيماويات
مصانع كيماويات

أعلنت مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 بنسبة 32 %.

وأظهرت القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات ، اليوم، تسجيل صافي ربح بلغ 136.74 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 103.66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 240.33 مليون جنيه، مقابل 197.7 مليون جنيه خلال الربع نفسه من العام المالي الماضي.

أرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة أسعار بيع منتجاتها، وصعود إيرادات الاستثمارات المالية.

وكانت شركة مصر لصناعة الكيماويات، موافقة مجلس إدارتها بإنشاء شركة جديدة.

وقالت: إن الشركة الجديدة ستكون بالمشاركة مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة كادينيس للطاقة والاستشارات.

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وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات،  صافي ربح بلغ 543.48 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 211.04 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال العام المالي الماضي إلى 867.94 مليون جنيه، مقابل 550.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما ،و تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة فى صناعة الكيماويات فى مصر والشرق الأوسط تمتلك مصنع رئيسى يقع فى المكس بالإسكندرية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع الخاص باقى أسهم الشركة.

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